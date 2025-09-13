A nuovo il ponte sul Tartaro: martedì si parte

RONCOFERRARO – In partenza i lavori di riqualificazione del ponte sul canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco lungo la strada provinciale 33, in territorio di Roncoferraro – per la precisione tra Casale e Governolo. Proprio per consentire l’esecuzione dell’intervento, la Provincia di Mantova, proprietaria della strada e di conseguenza anche del ponte, ha deciso di istituire il senso unico alternato per i prossimi tre mesi. Per la precisione, il nuovo regime di traffico scatterà alle 8 di martedì e verrà revocato, almeno stando alle previsione e come sempre salvo imprevisti, alle 17.30 del prossimo martedì 16 dicembre. In pratica tre mesi.

Come spiega Enrico Volpi, consigliere provinciale di maggioranza con delega alle strade, si tratta degli ordinari lavori di ripristino dei calcestruzzi e della riqualificazione delle diverse membrature, ovvero gli impalcati orizzontali e i sostegni verticali. «Realizzeremo l’intervento – spiega Volpi, che è anche sindaco di Castiglione delle Stivere – metà carreggiata alla volta. Ecco il motivo del senso unico alternato che verrà impostato a scacchiera, ovvero prima a destra e poi a sinistra o viceversa».

I lavori in programma erano stati approvati in modo definitivo ancora alla fine del 2024 e ora sono in partenza. L’investimento ammonta a circa 600mila euro, metà arrivati dal Ministero e metà da Regione Lombardia. Obiettivo dei lavori è fare manutenzione e quindi garantire la sicurezza del manufatto che si trova collocato sulla strada che collega le provinciali 80 e 30 con l’Ostigliese.