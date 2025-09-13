In tanti a Rodigo alla scoperta delle arti olistiche

RODIGO – Si è svolto domenica scorsa nell’area verde dell’Arci Le Betulle la prima edizione del festival delle arti olistiche e creative dal titolo “Bell’essere alle Betulle”, patrocinato dal Comune. Il progetto si è tradotto in una giornata dedicata al benessere olistico e naturale, alla creatività hand-made (fatto a mano), e alla sostenibilità. è stato così possibile sottoporsi a trattamenti specifici e al tempo stesso conoscere e acquistare prodotti naturali. Inoltre i promotori dell’iniziativa hanno organizzare pure momenti formativi, convegni e laboratori con l’obiettivo di divulgare una nuova consapevolezza del benessere olistico. L’interesse e l’attenzione manifestati dai numerosi presenti ha testimoniato come il mondo del settore olistico presenti caratteristiche tali da poter coinvolgere persone di tutte le generazioni, andando quindi a confermare come il settore possa a tutti gli effetti attirare neofiti e non del mondo delle arti olistiche.