A Serravalle telefoni muti da 20 giorni per un guasto dopo un temporale

SERRAVALLE A PO Un disguido che sembrava risolvibile nel giro di pochi giorni e che invece si sta trascinando da ormai tre settimane: dallo scorso 27 settembre molte utenze del capoluogo del comune di Serravalle a Po si trovano coi telefoni fissi muti e con diversi altri problemi anche sulla linea internet. Il sindaco Tiberio Capucci ha fatto sapere di avere già informato gli enti competenti ma non esclude anche di segnalare la cosa a un’associazione consumatori.

Il problema sarebbe sorto in seguito a un temporale scatenatosi proprio nella giornata del 27 settembre; a dire il vero altri problemi simili erano stati riscontrati sia nella frazione di Libiola che in quella di Torriana ma, in entrambi i casi, si erano risolti nel giro di pochi giorni mentre quello di Serravalle sta prolungandosi da troppo tempo. Evidentemente esiste un guasto più profondo e di difficile individuazione, ma, nel frattempo, il disagio per molti residenti è evidente: «Stiamo pensando di segnalare la cosa anche a un’associazione consumatori – commenta il sindaco – affinchè in bolletta possa essere previsto un corposo sconto a ristoro del disservizio patito da alcuni nostri cittadini».