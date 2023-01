Acqua torbida, a Castel d’Ario arriva il lavaggio della rete idrica

MANTOVA Migliorare la qualità dell’acqua potabile a Castel d’Ario. E’ questo l’obiettivo che Tea AqA vuole raggiungere attraverso un importante progetto di riqualificazione della rete idrica comunale a partire da lunedì 9 gennaio. L’azienda di servizio procederà infatti con un capillare intervento di pulizia e lavaggio di tutta la rete di distribuzione, al fine di risolvere il problema della torbidità dell’acqua che si verifica in zona da alcuni anni. “L’attività dei tecnici durerà complessivamente dieci settimane ed è organizzata in due fasi: dal 9 al 12 gennaio sono in programma le verifiche sulla rete; dal 23 gennaio al 21 marzo verrà invece effettuato l’intervento di lavaggio – spiegano da Tea -. Per la prima fase il territorio è stato suddiviso in sette aree per le quali è prevista in successione un’interruzione dell’erogazione dell’acqua di circa due ore: verranno esposti tempestivamente nelle varie zone gli avvisi per i cittadini. A seguire, dalle ore 22.00 di lunedì 23 fino alle ore 6.00 di martedì 24 gennaio e dalle ore 22.00 di lunedì 30 fino alle ore 6.00 di martedì 31 gennaio sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua su tutto il territorio comunale. Durante tali interruzioni si potrebbero verificare momentanei cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua sull’intero territorio abitato. Dal 6 febbraio al 21 marzo si procederà con il lavaggio della rete: anche in questo caso il territorio è stato suddiviso in 7 aree distinte interessate dai lavori con tempistiche descritte nel seguito, ma che saranno comunicate di volta in volta ai cittadini».

Ecco di seguito le sette aree che sono poi riportate nella cartina sopra pubblicata:

Area blu

(zona via Allende): 6 febbraio dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 7 febbraio lavaggio notturno rete .

Area arancione

(zona Artigianale): 14 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 19,00, lavaggio diurno rete.

Area lilla

(zona via Mazzolari): 21 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 19,00, lavaggio diurno rete.

Area ciano

(zona via Marconi): 28 febbraio dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 1 marzo lavaggio notturno rete.

Area verde

(zona via Veneto): 7 marzo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dell’8 marzo lavaggio notturno rete.

Area gialla

(zona via dello Sport): 14 marzo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 15 marzo lavaggio notturno rete.

Area rossa

(zona via Fosse Ardeatine): 21 marzo dalle ore 8,30 alle ore 19,00, lavaggio diurno rete.

Il lavaggio

L’attività di lavaggio comporterà la sospensione dell’erogazione delle singole aree interessate; tale interruzione potrebbe causare successivi e momentanei cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua anche nelle aree non interessate dall’attività di lavaggio della rete. Si consiglia di controllare comunque la torbidità dell’acqua anche nelle aree non interessate e anche al di fuori degli orari di sospensione indicati.