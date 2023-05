Calcio 3a Categoria – Voltese, Lo Re sogna un altro alloro: “Con l’Atletico Castiglione sarà dura Ma ce la metteremo tutta per la 2ª”

Volta Mantovana Strappa il pass per la finale la Voltese che abbatte il Cerlongo grazie alla rete, manco a dirlo, del superbomber Giovanni Lo Re: «E’ stata una partita tirata tra due squadre che volevano arrivare in finale – dice – . Penso che noi abbiamo creato qualcosa di più, quindi ce la siamo meritata. Il mio gol è arrivato dal cross di un terzino e sulla sponda la palla è rimasta in area; non ci ho pensato due volte, mi ci sono avventato e ho calciato prendendo in contropiede il portiere». Adesso arriva l’Atletico Castiglione… «Anche con loro sarà sicuramente molto dura – ribadisce – . Sappiamo quanto sono forti, ma noi non siamo da meno e di certo non andremo là per fare le vittime sacrificali. Durante il torneo i due match con loro sono stati molto equilibrati. Vogliamo vincere, speriamo anche l’arbitraggio sia equo, visto che sarà una finale secca». «E’ stata una stagione ottima sotto tutti i punti di vista, è vero che abbiamo perso qualche punto perso per strada, ma alla fine siamo riusciti a recuperare accedendo ai play off. Sicuramente potevamo fare di più, ma quando arrivi in finale di certo non pensi alle cose negative successe durante l’anno. Adesso avanti tutta: cerchiamo di trasformare un’ottima stagione in un capolavoro». «Il futuro? Ovviamente prima pensiamo alla finale – conclude – ma posso dire che il prossimo anno mi vedo ancora qui. All’inizio della stagione sapevamo di essere attrezzati per i play-off e stiamo rispettando le attese. C’è un bel gruppo ed una bella armonia; non ci siamo mai disuniti, nemmeno nei momenti difficili, e abbiamo sempre remato tutti verso la stessa direzione. A 37 anni mi gioco una finale: darò tutto per provare a incidere anche stavolta, come in semifinale».