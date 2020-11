Acquanegra sul Chiese, al via un corso online sugli interventi di rinaturazione della riserva naturale Le Bine del Parco Oglio Sud

ACQUANEGRA SUL CHIESE Il responsabile della riserva naturale regionale “Le Bine”, Francesco Cecere, ha realizzato per il canale youtube del Parco Oglio Sud un corso online sugli interventi di rinaturazione che sono stati effettuati nella riserva wwf stessa. “Una riserva naturale- spiega Francesco Cecere introducendo il tema del corso -, soprattutto se localizzata in pianura padana e in un contesto fluviale e palustre, è un’area dove è molto importante agire e realizzare interventi per tutelare gli ambienti presenti, cioè quelli che hanno determinato l’istituzione dell’area protetta. In questo incontro vedremo gli interventi realizzati a Le Bine, discutendo sul senso e sul successo di tali azioni. Il corso, pubblicato nella play list “Corsi d’aggiornamento 2020 -2021” del canale youtube del Parco, è rivolto principalmente ai docenti, come formazione, e agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, per il progetto alternanza scuola lavoro, ma è destinato a tutti i curiosi di natura che vogliono approfondire le proprie conoscenze naturalistiche e scientifiche.

Paolo Zordan