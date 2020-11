Canneto sull’Oglio, sono arrivati in Biblioteca comunale i primi scatoloni con i libri acquistati grazie al contributo straordinario del Ministero per i Beni e le Attività culturali

CANNETO SULL’OGLIO Con i fondi straordinari arrivati dal decreto rilancio sono arrivati i primi scatoloni con tantissimi libri che le bibliotecarie Sara Scutari e Valentina Fogliata stanno catalogando ed esponendo per i lettori. Il Comune della terra dei vivai ha partecipato infatti al bando promosso dal Mibact Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per il sostegno all’editoria, per potere ottenere fondi aggiuntivi per l’acquisto di libri. Alla Biblioteca comunale “Enzo Favalli”, è stato concesso uno speciale contributo di 5mila euro da spendere presso le librerie della provincia. Questo permetterà di ampliare la qualità dei servizi della biblioteca comunale che già oggi presenta un numero molto alto di prestiti. Nuovi libri, con particolare attenzione ai piccoli lettori, che potranno trovare nuove storie da leggere nel già ampio catalogo offerto.

Paolo Zordan