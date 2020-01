Addio a nonna Esterina Lucchini, decana di Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO Veder scorrere sotto i propri occhi un intero secolo, fino ad arrivare al millennio successivo a quello della propria nascita, è un traguardo che non viene raggiunto da molti. Ma da qualcuno sì. E, tra questi, vi è anche Esterina Lucchini, decana di Porto Mantovano che nella giornata di ieri è venuta a mancare nella propria abitazione. Aveva ben 104 anni e nella propria vita poteva vantare di aver percorso tutto quello che gli storici hanno definito il Secolo Breve, guardando in faccia – purtroppo – anche le atrocità sia della prima che della seconda guerra mondiale, passando poi per tutta la storia che ne è conseguita.

Una vita lunghissima, insomma, quella che la signora Esterina ha potuto condurre, e che l’ha portata fino alla fine dei propri giorni.

La signora era nata a San Benedetto Po, dove aveva vissuto gran parte della propria vita, per trasferirsi a Porto Mantovano, dove risiede il figlio, solamente negli ultimi anni, proprio per avere vicini a sé i familiari più stretti.

La signora Esterina è venuta a mancare nella giornata di ieri e i funerali sono stati fissati per martedì, giorno dopo l’Epifania. La cerimonia funebre si terrà alle 9.20 nella chiesa di Bancole con partenza dalla casa funeraria di Mantova ai civici 71/75 di via Della Costituzione a Levata. Dopo il rito la salma sarà traslata nel cimitero di Bancole per la tumulazione.

La signora Esterina lascia il figlio Mauro Tonelli, la nipote Erika, la nuora Adriana e i nipoti Stefano e Francesca.