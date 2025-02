“L’incrocio sulla Sp 59 è pericoloso”, il sindaco di Bozzolo chiede lumi alla Provincia

BOZZOLO – Sulla sicurezza dell’incrocio che congiunge le strade provinciali 59 e 60 è intervenuto il gruppo consiliare “Mantova Provincia Unita” a cui fa capo il sindaco Giuseppe Torchio, con un’interrogazione presentata al presidente della Provincia Carlo Bottani. «Premesso che il positivo rifacimento, realizzato dalla Provincia, del ponte sul canale Ceriana ha, tuttavia, evidenziato la necessità di migliorare la sicurezza stradale dell’incrocio in questione – fa sapere l’opposizione – Atteso che sono stati intrapresi contatti tra le amministrazioni comunale e provinciale, per il tema della sicurezza anche con riduzione della velocità nella frazione di Casaletto, con incontri che sembravano preludere all’adozione di provvedimenti in tale direzione e considerato che l’incrocio tra le 59 e 60 è particolarmente pericoloso per la scarsa visibilità del tratto in pendenza in direzione Squarzanella, limitando di molto la visuale per gli automobilisti in transito, in particolar modo a velocità di percorrenza non moderata, determinando, in passato diversi gravi incidenti stradali e verificato che cittadini di San Matteo e di Casaletto hanno più volte interpellato le amministrazioni locali su questi temi, con forte coinvolgimento anche della stampa e del sistema informativo locale – prosegue la nota della minoranza provinciale – interroghiamo la Provincia per conoscere se possano essere adottate soluzioni di natura sperimentale anche a seguito dei colloqui e delle iniziative proposte per l’abitato di Casaletto; se si possa adottare il sistema dei “semafori intelligenti“ che azionano il rosso al superamento di un determinato limite di velocità o in presenza di un veicolo fermo all’incrocio nella via secondaria dell’intersezione e se e quali altre soluzioni possano essere studiate di concerto con il Comune di Viadana e quali tempi si prevedono per la loro adozione».