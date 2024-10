Alla guida con tasso alcolemico elevato: denunciato e patente ritirata

CURTAONE Week end intenso per i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga. Sabato e domenica sera i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, unitamente agli equipaggi delle Stazioni della Compagnia, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzato ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha visto impiegati 10 militari. Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 19 veicoli, identificando 64 persone e controllando 3 esercizi pubblici. Sono state elevate 3 sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada: una sanzione amministrativa con relativo sequestro dei veicolo per mancata copertura assicurativa dello stesso, una sanzione per comportamento scorretto alla guida dei veicoli ed una sanzione penale, a carico di un 42nne del luogo, poiché sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico di 1,05 g/l, superiore al limite consentito. Per quest’ultimo utente della strada, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida e la relativa segnalazione al Prefetto del capoluogo.

Il servizio in questione, svolto prevalentemente nei comuni di Borgo Mantovano, Ostiglia e Suzzara, era finalizzato alla prevenzione ed eventualmente repressione dei reati in genere, soprattutto rivolto a quei reati contro la persona ed il patrimonio stante la recente recrudescenza degli stessi, nonché al controllo capillare di piazze, parchi ed altri luoghi di ritrovo di giovani.

Durante un controllo in un parco ad Ostiglia, i Carabinieri hanno sequestrato quasi 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” e 3 spinelli già confezionati, rinvenuti in luoghi frequentati da ragazzi.

Nel medesimo servizio i Carabinieri hanno sequestrato, a carico di un ragazzo ventenne del luogo, uno spinello di Hashish ed una dose di cocaina, segnalandolo così alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Infine i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 39nne straniero, poiché a seguito del controllo è risultato destinatario del provvedimento di espulsione, regolarmente notificatogli, al quale non aveva mai ottemperato.