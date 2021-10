MANTOVA Urne aperte da stamattina in sette comuni della nostra provincia per l’elezione del nuovo sindaco. Nessun inconveniente segnalato fino ad ora e affluenza bassa in tutte le sedi. Alle 12 di oggi i comuni in cui si era votato di più in percentuale erano quelli di Redondesco e Guidizzolo, entrambi al 17,51%. La percentuale più bassa a Quistello con il 12,77%.

Dati della Prefettura di Mantova