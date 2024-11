La comunità di Monzambano ricorda con una cerimonia i caduti di Nassiriya

MONZAMBANO – Dopo aver reso omaggio ai caduti di tutte le guerre con le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, a Monzambano si è svolto di recente un altro momento solenne. L’amministrazione comunale, infatti, ha organizzato un corteo in ricordo degli italiani morti nell’attentato di Nassiriya. Il 12 novembre del 2003 in Iraq furono uccisi 19 italiani: 17 appartenenti all’esercito e all’arma dei carabinieri (tra questi ultimi anche il viadanese Filippo Merlino), oltre a due civili impegnati in un’iniziativa di cooperazione internazionale. Tutti i militari italiani si trovavano in quei luoghi per una missione di pace ed in aiuto alle popolazioni locali. Per ricordare il loro sacrificio e quello di tanti altri nostri concittadini caduti, il Parlamento nel 2009 istituì la “Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace”, che l’amministrazione di Monzambano ha celebrato.