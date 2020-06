Arrestato un indiano per lesione e rapina

CASTELLUCCHIO Nella giornata odierna i militari della Stazione Carabinieri di Castellucchio hanno proceduto all’arresto di un cittadino indiano, S.S. classe 1978 residente a Castellucchio per reati di lesione e rapina.

I militari infatti hanno proceduto in ottemperanza all’attuazione della revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.

L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri in San Martino dell’Argine e successivamente le formalità di rito eseguite presso la Stazione dell’Arma, è stato accompagnato dai militari presso la Casa Circondariale di Mantova, per espiare la pena in regime di detenzione carceraria, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.