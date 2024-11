Asola, Associazione Carabinieri e Comune insieme nelle attività di pubblica utilità a favore dei cittadini asolani

ASOLA Il Comune ha attivato una convenzione triennale con la sezione di Asola dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per regolamentare la collaborazione per attività di pubblica utilità effettuate dell’Associazione a supporto dell’area polizia locale e servizi alla persona del comune e a favore della cittadinanza. Attraverso l’impiego dei propri volontari l’associazione darà supporto in diversi settori di pubblica utilità: viabilità stradale con il supporto alle attività della polizia locale durante manifestazioni sportive, religiose o di particolare interesse locale quali fiere ed eventi o di rilevanza sovracomunale; situazioni di emergenza e calamità naturali con collaborazione con la protezione civile e gli altri corpi di intervento; servizi alla persona con interventi a favore di persone bisognose quali disabili, anziani, ospedalizzati, spostamenti in casi di emergenza o necessità a supporto dei servizi sociali comunali e, infine, il servizio “pedibus” ad Asola e nella frazione di Castelnuovo nei periodi concordati con le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale. La sezione di Asola dell’Associazione Nazionale Carabinieri parteciperà anche a particolari progetti a favore della cittadinanza per la promozione alla sostenibilità, all’ambiente e a “stili di vita” più salutari. Il comune riconoscerà all’Associazione Carabinieri un contributo finanziario annuo di 3.500 euro a sostegno delle spese ordinarie sostenute per l’assicurazione dei soci impiegati nei servizi comunali, per funzionamento sede, per materiali, uniformi, e per il funzionamento delle attrezzature utilizzate.

Paolo Zordan