Castellaro punta al titolo di “Borgo dei Borghi”

Castellaro Lagusello (Monzambano) L’assessorato al turismo e l’amministrazione comunale di Monzambano hanno annunciato in maniera ufficiale la partecipazione della frazione di Castellaro Lagusello al programma di Raitre “Il Borgo dei Borghi”, condotto da Camila Raznovich. Il prossimo mercoledì 3 settembre la celebre località monzambanese sarà quindi il palcoscenico delle riprese da parte delle troupe di Raitre nell’orario compreso tra le 9 e le 19.

Le bellezze del territorio verranno filmate, divulgate e immortalate per un’intera giornata. Le suggestive vie del borgo, la cinta muraria, la torre campanaria, la chiesa di San Nicola di Bari, il laghetto a forma di cuore con Villa Arrighi e la riserva naturale saranno le principali attrazioni su cui verrà focalizzata l’attenzione degli operatori del servizio televisivo pubblico nazionale. La trasmissione metterà poi in onda ogni settimana, a partire dal 19 ottobre, un video per regione. Dopo la messa in onda dei 20 borghi per 20 settimane, si aprirà sul sito Rai de “Il Borgo dei Borghi” una votazione web gratuita per tre settimane. Il borgo più votato sarà eletto il vincitore di questa 13esima edizione con una classifica dal 20esimo al primo posto, nella serata dedicata ai borghi del 5 aprile dell’anno prossimo.

Il Comune di Monzambano invita la cittadinanza e tutti coloro che avranno piacere a sostenere sin da ora l’iniziativa, iscrivendosi gratuitamente su Raiplay per accedere alla votazione sul sito aumentando quindi le possibilità di vittoria da parte di Castellaro.