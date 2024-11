DOSOLO Poco dopo la mezzanotte a Dosolo lungo via provinciale, una Renault Clio con tre persone a bordo è uscita di strada. Morto sul colpo un indiano classe 1991 residente a Dosolo. Feriti gli altri occupanti tra cui il conducente , indiano classe 2002, ricoverato all’ospedale di Mantova. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Viadana. Accertamenti in corso.