“BOOM” di cultura, inclusione e solidarietà Un viaggio tra progetti, emozioni e futuro

Un 2024 ricco di emozioni per l’associazione presieduta da Marcella Deantoni: la maglia “artistica” del Mantova messa all’asta per beneficenza e la serata solidale a Villa Schiarino per sostenere la Coop. Agorà. Tre panchine rosse al Sinergy Mantova Center, il supporto al NEXT GEN Festival e altro ancora

ACQUANEGRA SUL CHIESE – L’Associazione BOOM ha vissuto un periodo intenso e ricco di iniziative che hanno lasciato un segno tangibile sul territorio mantovano e non solo.

Un 2024 ricco di emozioni. Uno degli eventi più emozionanti si è svolto allo Stadio “Danilo Martelli” di Mantova, dove BOOM, insieme al Mantova 1911 e all’artista Morris Spagnol, ha consegnato un’opera d’arte realizzata con una maglia della squadra. Quest’opera, messa all’asta, ha permesso di raccogliere fondi per la Cooperativa Sociale Agorà, destinati alla realizzazione di progetti multisensoriali. Un ringraziamento speciale va a Tommaso Sarzi Amadè, che ha reso possibile questo sogno attraverso la sua generosità, dimostrando quanto la comunità possa fare la differenza.

BOOM ha poi brillato nel supporto al NEXT GEN Festival, un evento musicale inclusivo che ha dato voce alla GenZ e promosso l’accessibilità per tutti. Questo festival, organizzato al Pala Unical di Mantova, ha visto la partecipazione di artisti emergenti e affermati, creando un palcoscenico dove la diversità e l’inclusione sono state protagoniste. Grazie al lavoro di BOOM, sono stati garantiti servizi di accessibilità per le persone con disabilità, come interpreti LIS, aree riservate e percorsi facilitati. Il festival non è stato solo un momento di musica, ma un’occasione di sensibilizzazione e confronto sui diritti e sulle potenzialità delle nuove generazioni. BOOM ha inoltre collaborato attivamente alla comunicazione dell’evento e alla ricerca di sponsor, contribuendo a creare una risonanza che ha attratto un pubblico variegato e numeroso, rafforzando l’idea che la cultura possa essere uno strumento potente di cambiamento sociale.

Un’altra iniziativa significativa è stata l’installazione di tre panchine rosse al Sinergy Mantova Center, in collaborazione con Mantova 1911. Questi simboli, posti ad angolo, invitano alla riflessione collettiva su tematiche cruciali come la violenza di genere, sottolineando l’impegno di BOOM per un futuro più giusto.

L’associazione ha inoltre collaborato con AIL Mantova, Avis Provinciale Mantova OdV e Pro Senectute per una serata di solidarietà a Villa Schiarino Lena, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra rappresentanti istituzionali, volontari e cittadini. La cena, arricchita da interventi musicali e testimonianze, è stata un momento di grande emozione e condivisione. Grazie alla generosità dei partecipanti e alle donazioni raccolte durante la serata, BOOM ha potuto contribuire alla creazione di una stanza multisensoriale presso Agorà Cooperativa Sociale di Marcaria, uno spazio pensato per stimolare i sensi e favorire il benessere delle persone con disabilità. Ogni dettaglio della serata è stato curato per trasmettere l’importanza dell’inclusione e della solidarietà, valori fondanti di BOOM, che con questo evento ha dimostrato ancora una volta come la cultura e l’impegno sociale possano intrecciarsi in iniziative concrete e di grande impatto.

Infine, BOOM ha inaugurato i cartelli informativi del futuro Giardino Sensoriale presso il Giardino del Chiese di Asola, un progetto che unisce natura, storia e inclusione, destinato a diventare un punto di riferimento culturale e ambientale.

Dona il 5×1000 all’associazione BOOM

“Insieme possiamo fare la differenza”

BOOM è molto più di un’associazione: è una famiglia che crede nella forza delle idee e nel potere della solidarietà. Ogni evento, ogni progetto è reso possibile grazie al supporto di chi sceglie di fare la differenza. Ed è per questo che oggi vi invitiamo a entrare nella nostra famiglia, a sostenerci donando il vostro 5×1000.

Un piccolo gesto che per noi significa nuove opportunità, nuovi sogni e nuovi traguardi. CF. 04181110984

Destinare il 5×1000 a BOOM significa investire in cultura, inclusione e sostenibilità. Significa essere parte di qualcosa di grande, contribuire a rendere il nostro territorio un luogo migliore per tutti. Con il vostro aiuto, potremo realizzare nuovi spazi inclusivi, promuovere eventi culturali aperti a tutti e continuare a sostenere progetti che fanno la differenza.

BOOM non si ferma mai, ma ha bisogno di voi. Unitevi a noi e insieme faremo esplodere il cambiamento. Grazie a chi ha creduto e continuerà a credere in questa missione, grazie a chi sceglierà di sostenere BOOM con il proprio 5×1000.

Insieme, possiamo fare la differenza.