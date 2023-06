Scontro tra due auto ieri a Suzzara: tre persone finiscono all’ospedale

SUZZARA – Tre persone sono rimaste ferite ieri, sia pure in modo non grave per fortuna, in un incidente avvenuto lungo via Fratelli Bandiera a Suzzara.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, effettuata dalla Polizia Locale di Suzzara intervenuta sul luogo dell’incidente, poco dopo le tredici di ieri una Ford e una Alfa Romeo si sono scontrate in un impatto quasi frontale nei pressi di un incrocio. A bordo di una delle auto una coppia di coniugi residenti nella cittadina del Premio, mentre sull’altra vettura si trovava un 52enne anch’esso residente in provincia di Mantova,

Immediatamente soccorsi gli occupanti delle vetture sono stati trasferiti all’ospedale di Mantova ma se per uno sono state riscontrate solo leggere contusioni, per le altre due persone coinvolte è stato necessario ricorrere a cura più specifiche da parte del pronto soccorso. In ogni caso, per fortuna, tutti è tre sono stati dimessi nel giro di poche ore. Ipotizzare in questo momento la dinamica esatta del sinistro è ancora impossibile.