Calcio Promozione – Castellana e San Lazzaro partono di slancio

MANTOVA Si sono radunate ieri pomeriggio due portacolori mantovane ai nastri di partenza della prossima Promozione: si tratta di Castellana e San Lazzaro.

I goffredesi saranno guidati per la seconda stagione di fila da Alessandro Cobelli, l’obiettivo sono i play off: «Proviamo a fare un buon campionato – dice il tecnico -, i presupposti ci sono: il gruppo, la squadra, l’ambiente sono quelli giusti. Poi vediamo strada facendo come evolverà il torneo, ma il punto di partenza è importante, siamo tutti contenti della rosa e della squadra. Ci proviamo, fiduciosi».

Arrivati Piras, Lancini, Gollini e Bonometti nel mercato estivo, la squadra è completa e pronta alla sfida: «Avremo anche i rientri di giocatori mai impiegati l’anno scorso, primo tra tutti l’esterno d’attacco Cortesi. Alla squadra ho detto che i risultati saranno proporzionali a quanto sapremo fare gruppo ed essere compatti, bisogna pensare alla squadra nel suo complesso. Altrimenti non si va da nessuna parte».

«Speriamo che tutto vada per il meglio a livello sanitario e che il campionato non abbia interruzioni – dice il presidente Sergio Pezzini -. Quest’anno proviamo ad arrivare ai play off, ma senza l’ansia di vincere per forza».

E’ iniziata l’avventura anche del San Lazzaro di patron Angelo Valenza che ha iniziato col tradizionale discorso di fine anno, spronando i suoi ragazzi ad onorare l’impegno e a rispettare l’avversario. Due dritte da mister Stefano Negrini e via per la prima sgambata. Resterà in biancoceleste il contesissimo terzino Baietta: mancano sempre un paio di pedine che il diesse Jacopetti dovrà reperire sul mercato. In questi giorni si aggregheranno al gruppo anche i difensori Varana e Giovannini che saranno attentamente valutati nelle prossime giornate. L’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, che vada oltre al semplice obiettivo salvezza.