Canneto sull’Oglio – Paese più pulito: arrivano i box per la raccolta delle deiezioni animali

CANNETO SULL’OGLIO Prosegue l’azione del Comune a favore della salvaguardia dell’ambiente e per avere un paese sempre più pulito. Dopo aver posizionato sul territorio nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, che andranno ad implementare quelli già esistenti e a sostituire quelli ormai vecchi, l’amministrazione comunale ha completato il posizionamento sul territorio di nuovi alcuni nuovi box con sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali. Plastica, carta e indifferenziato potranno essere così inseriti nei nuovi bidoni con tre aperture, mentre farmaci scaduti e pile esaurite avranno un box a loro dedicato e le deiezioni animali potranno essere raccolte con i nuovi sacchetti messi a disposizione. «L’invito – afferma il sindaco Nicolò Ficicchia – è sempre a utilizzare questi nuovi moderni contenitori e di non gettare rifiuti a terra e nell’ambiente ricordando che “ogni civiltà ha la spazzatura che si merita”».