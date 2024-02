Poggio Rusco – Ondata di furti in paese: Zacchi chiama Prefetto e Cc

POGGIO RUSCO Ormai da diverso tempo Poggio Rusco sta vedendo un’ondata di furti e tentati furti che stanno creando non poco allarme nella popolazione. Uno degli ultimi episodi risale a lunedì sera, quando nell’orario compreso tra le 19 e le 20.30 circa i malviventi sono riusciti a penetrare in varie abitazioni soprattutto in via Mascagni e in via Bellini. Una delle case di via Mascagni prese di mira lunedì era stata visitata anche nel periodo di Natale – non più di due mesi fa. Non solo. Sempre nella giornata di lunedì i malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione di via Pietro Nenni, senza però riuscire a rubare nulla.

Soprattuto tra via Mascagni e via Bellini, almeno stando a quanto segnalato dai residenti in zona, ormai da un po’ di tempo le visite dei ladri sarebbero diventate piuttosto frequenti, con i residenti in zona ormai esasperati dalle visite dei malviventi.

Dal canto suo il sindaco Fabio Zacchi è al corrente della situazione e, per quanto nelle proprie possibilità, sta facendo in modo di trovare il modo per ridurre quanto più possibile l’impatto dei malviventi sulla comunità poggese. Proprio per questo motivo il sindaco di recente si è messo in contatto con la Prefettura e con i carabinieri per chiedere di aumentare quanto più possibile i controlli del territorio, soprattutto negli orari ritenuti più “delicati”. Non solo. Sempre Zacchi spiega che a breve si terrà un incontro pubblico con il Comune e i carabinieri proprio per mettere in guardia i cittadini ed aiutarli a prevenire spiacevoli episodi.