Casa del Sole protagonista a Fieracavalli Verona

VERONA – La onlus mantovana Casa del Sole, attiva da oltre trent’anni nella riabilitazione attraverso il rapporto con i cavalli, sarà protagonista a Fieracavalli di Verona, la più grande fiera equestre d’Europa. L’équipe presenterà una spettacolare esibizione di volteggio terapeutico, con quattro istruttori e undici giovani atleti impegnati in una performance che unisce tecnica e inclusione. Dal 6 al 9 novembre, Casa del Sole sarà presente anche con uno stand dedicato, dove i visitatori potranno conoscere da vicino i progetti riabilitativi e gli interventi assistiti con gli animali. Un’occasione per valorizzare il potere educativo e terapeutico del cavallo e promuovere una cultura dell’inclusione.