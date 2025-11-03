Grave incidente a Castiglione delle Stiviere, nello scontro tra un’auto e un furgoncino muore un 80enne

CASTIGLIONE – Tragedia all’alba di questa mattina, 3 novembre, a Castiglione delle Stiviere  in località via Soldana. Poco dopo le 7.30,  un furgoncino e un’auto li si sono scontrati  lungo un tratto rettilineo: a perdere la vita è stato un uomo di 80 anni, residente nella zona.  L’impatto è stato violentissimo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, sul posto  automedica e due ambulanze per l’anziano alla giuda della macchina non c’è stato nulla da fare. Alla guida del furgoncino  si trovava un 31enne  che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia: non sarebbe in pericolo di vita. La strada provinciale  è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Castiglione, che hanno messo in sicurezza l’area, e la Polizia Locale, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE