Grave incidente a Castiglione delle Stiviere, nello scontro tra un’auto e un furgoncino muore un 80enne

CASTIGLIONE – Tragedia all’alba di questa mattina, 3 novembre, a Castiglione delle Stiviere in località via Soldana. Poco dopo le 7.30, un furgoncino e un’auto li si sono scontrati lungo un tratto rettilineo: a perdere la vita è stato un uomo di 80 anni, residente nella zona. L’impatto è stato violentissimo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, sul posto automedica e due ambulanze per l’anziano alla giuda della macchina non c’è stato nulla da fare. Alla guida del furgoncino si trovava un 31enne che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia: non sarebbe in pericolo di vita. La strada provinciale è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Castiglione, che hanno messo in sicurezza l’area, e la Polizia Locale, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.