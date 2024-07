Castiglione: si sente male mentre è a casa, muore 48enne

CASTIGLIONE Sta suscitando cordoglio l’improvviso decesso del 48enne Diego Beschi, venuto a mancare nella serata di lunedì in modo improvviso a causa di un malore che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Il 48enne infatti si trovava in casa propria, dove vive insieme ai genitori, quando ad un tratto ha iniziato a sentirsi male. Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo le primissime manovre, hanno caricato il 48enne sul mezzo di soccorso e poi l’hanno portato all’ospedale San Pellegrino di Castiglione. Nonostante i tempestivi soccorsi e le cure dei medici castiglionesi, però, non c’è stato nulla da fare: Beschi è venuto a mancare mentre si trovava nell’ospedale della cittadina aloisiana.

La data dei funerali, allestiti dalle onoranze funebri Fezzardi e Fogliata, è già stata fissata: l’estremo saluto si terrà domani alle 9.30 in duomo con partenza alle 9.20 dal civico 19 di via delle Cave. Dopo le esequie, la salma sarà traslata al tempio crematorio di Mantova. Il rosario si terrà oggi alle 17.30.

Il 48enne Diego Beschi lascia la madre Manuela, il padre Franco, il fratello Rudy con Irene, i cognati e i diversi nipoti.