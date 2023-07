Cape Town (SAF) Penultimo appuntamento mondiale per la Nazionale U20, che domani, con kick-off fissato alle ore 11, affronta Fiji nel primo dei due match del girone dal 9° al 12° posto, condiviso con Argentina e Giappone e dal quale scaturirà la squadra retrocessa al WR U20 Trophy (Mondiale gruppo B) nel 2024. Il viadanese Simone Brisighella (in foto) parte ancora titolare all’apertura, affiancato in regia da Battara col 9.