Ciclabile tra Sabbioneta e casalasco: è caccia ai fondi

SABBIONETA – Il Comune è nuovamente alla ricerca di fondi, stavolta per le strade e per le ciclabili. L’amministrazione Pasquali ha deciso di partecipare al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che mette a disposizione un contributo massimo di 150mila euro per Comune beneficiario, onde finanziare uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria. L’Ufficio Tecnico è già al lavoro per assicurare la presentazione di un progetto finanziabile, necessario per cercare di intercettare i fondi.

L’altro bando riguarda le ciclovie urbane, o comunque infrastrutture di supporto in connessione alle reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, al fine di promuovere l’uso di servizi di trasporto pubblico in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica. Qui il contributo è decisamente più sostanzioso. Il costo totale del singolo progetto, infatti, dev’essere almeno di mezzo milione di euro ma non deve superare il milione.

«Sabbioneta – spiegano gli amministratori – intende partecipare al bando promuovendo la candidatura di un progetto che comprende un tracciato univoco con il Comune di Casalmaggiore, sostenendo sia il tema della ciclovia sia il tema dell’intermodalità. Candideremo il tratto di competenza sul nostro territorio, con il valore aggiunto della omogeneità progettuale che ricomprende un comprensorio territoriale di ampia dimensione». Si tratta, insomma, della ciclabile avveniristica progettata per unire il centro casalasco con la cittadina gonzaghesca, su cui non sono mancate le polemiche per l’arditezza della proposta, che prevede una ciclabile sopraelevata in mezzo agli alberi. Già predisposta la tematica con cui verrà effettuata la richiesta: “Nuova ciclovia e infrastruttura di supporto a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario tra Sabbioneta e Casalmaggiore”. Responsabile unico del progetto il capo dell’Ufficio Tecnico comunale, Raffaella Argenti.