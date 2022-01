Cinese arrestato per tentata estorsione, rapina, violazione di domicilio e violenza privata

CASTEL GOFFREEO Nel primo pomeriggio di ieri 17 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti presso un’abitazione del centro abitato di Castel Goffredo dove, H.L., 38enne originario della Cina e residente a Torino, ha fatto irruzione, danneggiando la porta d’ingresso, presso l’abitazione della sua ex convivente, anche lei originaria della Cina, per poi costringerla a riprendere la convivenza, contro la sua volontà, rinchiudendola in casa dopo averle sottratto, con minaccia e violenza, il telefono cellulare, la carta di circolazione della propria autovettura ed il telecomando del cancello carraio.

Solo grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, la donna è stata liberata e H.L. è stato tratto in arresto per tentata estorsione, rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata.

Il 38enne è stato tradotto in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Mantovana.

Gli oggetti sottratti sono stati restituiti alla vittima, che è stata informata che ora potrà decidere d’intraprendere o meno tutte le iniziative previste dalla legge a sua tutela.