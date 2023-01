Ponte Marino, eppur si muove. In settimana forse il via ai lavori

BORGO M.NO Che possa essere la volta buona per ponte Marino? Dall’amministrazione a tutti i cittadini di Borgo Mantovano l’auspicio è che – visti gli ultimi, sia pur timidi, passi avanti – possano finalmente partire i lavori volti alla realizzazione del by-pass e successivamente alla demolizione e ricostruzione del ponte sulla statale dell’Abetone che da oltre cinque anni si trova in una situazione di senso unico alternato.

Il cantiere, come documenta la foto che mettiamo a corredo dell’articolo, è già stato delimitato e sono stati portati i mezzi d’opera tra cui gli escavatori: se quindi non vi saranno ulteriori intoppi, nel corso della settimana entrante si dovrebbe procedere alle prime lavorazioni. Ponte Marino, posto lungo la statale dell’Abetone, nel territorio di Borgo Mantovano a metà strada tra Pieve di Coriano e Ghisione, è a senso unico alternato, a causa dei danni patiti in seguito al terremoto del 2012, da ben cinque anni e mezzo, e più precisamente dall’agosto del 2017. Da allora si sono susseguiti vari ritardi e rallentamenti dell’iter che erano culminati anche in una interrgoazione presentata in parlamento dall’allora deputato di Forza Italia Annalisa Baroni. Per protestare contro lo stallo in cui si trovava la situazione, il sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari e il vice Sergio Faioni si videro costretti, alcune settimane fa, a effettuare un volantinaggio lungo la statale, nei pressi del ponte e rivolto agli automobilisti che – più di tutti – stanno patendo il disagio legato al senso unico alternato.