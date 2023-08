Bonferraro, da domani al 29 agosto la Festa del Risotto e del Tortel

BONFERRARO – Tempo di intrattenimenti e soprattutto di buona cucina anche a Bonferraro di Sorgà, dove dal 25 al 29 agosto andrà in scena la tradizionale Festa del Risotto e del Tortel organizzata dalla Pro Loco locale. Di tutto rispetto il menù che propone come primi il risotto col Tastasal De.Co., tortelli di zucca, lasagne al forno di carne o di verdure; la lista dei secondi prevede grigliata mista, zampetto di maiale, bistecca di cavallo, mezzo pollo alla griglia, cotechino e wurstel con patatine. Presente ogni sera il luna park con le giostre per i più piccini e la mostra di pittura con le opere degli artisti del luogo. Ricco anche il programma degli spettacoli musicali, sempre con inizio alle ore 21.15. Si parte venerdì 25 agosto con Vitamina Band e il loro omaggio alle canzoni di Mina. E ancora: sabato 26 “Dove si va” – tribute band Nomadi; domenica 27 orchestra “I Magnifici”; lunedì 28 Radio RCS con dj Filippo (musica anni ’70-’80-’90); martedì 29 esibizione di Ruggero Scandiuzzi e a seguire tombola finale con premi per 1.170 euro. (m.v.)