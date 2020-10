Con 25 chilometri di cavi e 2410 unità la rete di Open Fiber è attiva a Quistello

QUISTELLO – «Il grande lavoro fatto dal Comune con Open Fiber è giuntoi a conclusione. Quistello ora è servita dalla fibra con 25 chilometri di cavi e 2410 unità connesse»: il sindaco Luca Malavasi non nasconde la propria soddisfazione al termine dei lavori di collaudo che da ieri rendono vendibili le utenze da parte degli operatori telefonici convenzionati con Open Fiber a tutti i clienti privati, aziende, amministrazioni pubbliche del territorio comunale.

L’investimento – ha poi aggiunto Malavasi – è stato finanziato da fondi europei per 625mila euro e attuato grazie alla convenzione sottoscritta nel 2016 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel Italia, Regione Lombardia e Comune di Quistello che duventa il primo comune dell’Oltrepò Mantovano ad essere servito dal servizio: «Un’importante servizio non solo per le imprese, ma per tutti i cittadini – aggiunge il sindaco – oggi più che mai indispensabile in tempi di emergenza sanitaria, che permette a chi abita e lavora a Quistello di essere in rete, finalmente ad una velocità adeguata. Un passo importante per continuare ad essere un territorio competitivo ed attrattivo, che porterà nuove sfide anche per la pubblica amministrazione”.

Come ha spiegato il field manager di Open Fiber Dionis Ndreca, «per evitare disagi ai cittadini, il progetto ha previsto un riutilizzo di reti esistenti pari al 70% dello sviluppo complessivo. Sempre nell’ambito del piano Banda Ultra Larga, sono stati collegati con la rete ultraveloce anche alcuni edifici di pubblico interesse, come le sedi comunali, le scuole, il centro culturale». Per collegarsi, imprese e cittadini debbono fare richiesta all’operatore telefonico, e sarà l’operatore a mettersi in contatto con Open Fiber, che si occuperà di inviare l’impresa sul posto per effettuare il sopralluogo. Ogni lavorazione su suolo pubblico sarà a carico di Open Fiber, mentre il cittadino/l’impresa si occupano delle predisposizioni all’interno della proprietà privata, tendenzialmente utilizzando le adduzioni già esistenti. Dal momento della richiesta all’installazione ed al collaudo trascorrono in media 20 giorni.