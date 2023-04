Con il progetto la rosa tra i baobab, trattamenti estetici in dono alle ragazze di Simpatria

PALIDANO (Gonzaga) Si intitola “La rosa tra i baobab” il progetto di sostegno nato dal confronto tra l’associazione Rotary club Gonzaga Suzzara e la cooperativa sociale Simpatria in collaborazione con diversi centri estetici e attività commerciali della zona, volto a regalare un momento di spensieratezza e di coccola alle ragazze accolte all’interno della comunità educativa e degli appartamenti di sgancio di Simpatria a Palidano. La quotidianità delle ragazze accolte e delle loro opportunità è spesso scandita, oltre che dalla vita “normale” anche dai decreti emessi dal Tribunale dei Minori. Il progetto non interviene pertanto sulla quotidianità ma rappresenta la rosa, un dono, da non considerare come accessorio ma altresì importante nel lavoro di cura. A tal riguardo, gli anni di vita che hanno portate le giovani in comunità hanno lasciato cicatrici nel processo di cura, quale senso di abbandono. L’iniziativa di conseguenza vuole e prevede l’attivazione di buoni spesa per occasioni in cui le ragazze possano dedicare un momento speciale a loro stesse. Momenti che nella vita di un adolescente possono risultare banali ma che, soprattutto se donati come in questo caso, non lo sono affatto. Le ragazze potranno scegliere tra l’abbigliamento per il cambio stagione, l’appuntamento dal parrucchiere, tra trattamenti estetici o prodotti di cura da utilizzare all’interno della comunità.