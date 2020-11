Contributi alle società sportive dilettantistiche: pronto il bando

MARMIROLO – Nella seduta di martedì scorso la giunta comunale ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi straordinari alle associazioni o società sportive dilettantistiche finalizzati al sostegno delle attività durante l’emergenza Covid-19 nel corso del 2020. L’iniziativa ha lo scopo di aiutare le realtà presenti sul territorio comunale a fronteggiare i costi e i mancati ricavi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e dallo stop alle attività sportive e che rischiano di compromettere la sopravvivenza delle realtà stesse: si tratta di un contributo economico a fondo perduto dall’importo complessivo di 10mila euro che va ad affiancarsi alle misure di sostegno che il Comune di Marmirolo ha già attivato per sostenere le famiglie nel pagamento di utenze e canoni di affitto in questo momento di difficoltà.

Le società e le associazioni interessate hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per presentare la richiesta di contributo straordinario in Comune, opportunamente compilata in ogni suo campo. Il Comune farà poi sapere l’esito della domanda entro la metà di gennaio. Dal sostegno economico vengono escluse soltanto le società calcistiche di Marmirolo centro, destinatarie di un altro contributo erogato attraverso un’altra formula. Viceversa, i possibili destinatari sono tutte le altre associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive con sede a Marmirolo e frazioni che abbiano svolto la loro attività sul territorio comunale, che siano affiliate a federazioni o ad Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Coni e che abbiano tesserati residenti a Marmirolo.

«È importante in questo momento – afferma l’assessore allo Sport Elena Betteghella – dare sostegno alle associazioni sportive locali che a causa del Covid rischiano di perdere iscritti strada facendo. Rivolgo un pensiero a chi gestisce le associazioni perché, nonostante le difficoltà del momento, ha trovato dei sistemi alternativi di praticare l’attività quali ad esempio gli allenamenti online».