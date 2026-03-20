Dà in escandescenze e colpisce i carabinieri: arrestato un 24enne tunisino a Suzzara

SUZZARA Carabinieri della Stazione di Gonzaga, nella tarda serata del 18 Marzo scorso. hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 24enne tunisino poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia dei Carabinieri di Gonzaga, a seguito di richieste pervenute da alcuni cittadini alla centrale operativa tramite il NUE112, interveniva in viale Virgilio di Suzzara, nei pressi di un esercizio pubblico, ove vi era il giovane che, in evidente stato di agitazione, arrecava disturbo ai clienti e ai titolari del locale.

All’arrivo dei militari l’uomo assumeva immediatamente un atteggiamento ostile, rivolgendo agli operatori gravi insulti e minacce. Poco dopo giungevano sul posto anche i sanitari del 118, che lo trasportavano presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio per le cure del caso. Ma l’uomo continuava ad avere un atteggiamento minaccioso ed aggressivo anche nei confronti degli operatori sanitari. In particolare, una volta all’interno dello studio medico del Pronto soccorso, pretendeva dal medico di turno la prescrizione di alcuni farmaci non dovuti. Al rifiuto del medico di assecondare le sue richieste, tentava di aggredire fisicamente un’infermiera in servizio notturno. I Carabinieri di Gonzaga, presenti nei locali del pronto soccorso insieme ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile giunta in supporto, in considerazione del forte stato di agitazione del 24enne, si frapponevano fisicamente per evitare l’aggressione dell’infermiera. L’uomo, nella circostanza, colpiva il capo equipaggio della pattuglia con una gomitata al collo e spingeva al muro il secondo militare, che con difficoltà riusciva a bloccarlo. Per tali motivi, il giovane veniva condotto in caserma e dichiarato in arresto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, immediatamente informato dei fatti, il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza a disposizione dell’A.G.. Questa mattina, il Tribunale di Mantova, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto ed ha applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Suzzara, prescrivendogli di intraprendere un percorso terapeutico.