Pallavolo serie D f – Piubega carico per la Labor Omnia. Bendoni: “Dobbiamo confermarci”

Piubega Dopo aver superato sabato scorso per 3-0, davanti al proprio pubblico, il Piovani Robecco d’Oglio, il Piubega domani sera sarà impegnato a Brescia (ore 20.30) contro la Labor Omnia Vincit. Le rondinelle, nel girone A della Serie D femminile lombarda, inseguono a quattro lunghezze le virgiliane, seconde in classifica, che nella gara di andata si sono imposte per 3-0.

«Il successo di sabato scorso è stato abbastanza facile – spiega il presidente Massimo Bendoni – Davanti al nostro pubblico le ragazze hanno sempre fatto molto bene; le nostre sconfitte sono maturate in trasferta. Ora affrontiamo le bresciane che ci inseguono a quattro lunghezze e dobbiamo stare attenti. Disputare una gara fuori ha sempre delle incognite: conosciamo il valore delle nostre avversarie, ma siamo anche consapevoli delle nostre possibilità per cercare di ottenere un risultato positivo». Assente Sofia Balasini. La gara rappresenta un banco di prova importante per le virgiliane, chiamate a confermare il buon momento anche lontano dalle mura amiche. Un risultato positivo consentirebbe al Piubega di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.