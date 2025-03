Da OMK la meccanica di precisione è di casa

L’azienda di Guidizzolo investe in nuove tecnologie da 55 anni

GUIDIZZOLO – OMK Technology (www.omk.it), fondata nel 1970 da Mario Cappa a Guidizzolo, è un’officina meccanica di precisione specializzata nella progettazione e realizzazione di rulli per tubi e profilati. Fin dall’inizio, ha perseguito i suoi obiettivi con costante attenzione alla qualità e all’eccellenza del servizio.

Il fondatore ha sempre voluto una realtà flessibile, aperta all’esterno, prestando le sue competenze a vari comparti del settore. Questo ha permesso all’azienda di confrontarsi periodicamente con le soluzioni tecnologiche più innovative facendole proprie.

Nel 2025 OMK ha celebrato 55 anni di attività nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione e oggi vede in azienda la guida della seconda generazione con Matteo e Valentino Cappa, che operano con lo stesso spirito d’innovazione che distingue OMK dal 1970.

«L’attività principale si concentra sulla produzione di rulli per tubifici, componenti essenziali per la formatura di tubi e profilati metallici – sottolinea Matteo Cappa – grazie a un parco macchine all’avanguardia e a un team di professionisti altamente qualificati, siamo in grado di garantire elevati standard qualitativi e rispondere alle specifiche esigenze della clientela».

Se il core-business dell’azienda di Guidizzolo rimane quello legato alla progettazione, alla realizzazione e al ripristino di rulli per tubi e profilati, la specializzazione nelle lavorazioni di pezzi e componenti di medie e grandi dimensioni gli permette anche di lavorare per realtà produttive dei settori alimentare, farmaceutico, petrolifero, eolico e dei trasporti.

«Essere la seconda generazione in azienda significa raccogliere un’eredità fatta di impegno, visione e valori solidi, ma anche avere la responsabilità di innovare e guardare al futuro – spiegano i fratelli Cappa –. Ogni giorno mettiamo passione e creatività nel nostro lavoro, perché crediamo che il successo di OMK non sia solo nella sua storia, ma nella capacità di evolversi, anticipare le esigenze del mercato e trasformare ogni sfida in opportunità».

Tre in particolare i macchinari, tutti dotati di moderno controllo numerico, che hanno trovato spazio nell’officina di Strada per Cavriana. La fresatrice a banco fisso Sachman TRT314, equipaggiata con testa centesimale e tavola rototraslante con una capacità di carico di 15 tonnellate, la rettificatrice tangenziale Rosa Silver 20.9, che permette di rettificare fino a 2290 mm di lunghezza per 950 di larghezza, e la stozzatrice verticale CAMS 400E 4AC, dotata di avanzamenti automatici programmabili per qualsiasi profondità e larghezza della cava. Tre macchinari in linea con i dettami dell’industria 4.0, in cui il controllo dei cicli di produzione e la verifica in tempo reale di precisione e qualità permettono di realizzare lavorazioni complesse.

OMK continua a investire in innovazione e formazione per garantire soluzioni all’avanguardia e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’azienda, infatti, non si limita a seguire il progresso tecnologico, ma lo anticipa, implementando macchinari di ultima generazione e ottimizzando i processi produttivi per migliorare efficienza e qualità.

«Abbiamo un forte legame con il territorio mantovano, sostenendo una produzione interamente Made in Italy e collaborando con fornitori e partner del territorio – precisa Valentino Cappa –. Questa radicata connessione con la propria comunità si riflette nei valori aziendali, che si focalizzano sulla qualità, precisione e affidabilità, pilastri che da sempre ci contraddistinguono».

Oggi si guarda al futuro con entusiasmo, puntando su ricerca e sviluppo per garantire soluzioni sempre più performanti, personalizzate e sostenibili. L’attenzione al cliente e la capacità di rispondere in modo proattivo alle richieste del mercato restano i punti di forza di un’azienda che, con un mix perfetto di tradizione e innovazione, continua a essere un riferimento nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione.

OMK corre veloce in pista al fianco di Axel Bassani

A partire dal 2024, OMK ha scelto di espandere il proprio impegno oltre il settore della meccanica, entrando nel mondo delle competizioni su pista. Seguendo la passione della proprietà, l’azienda ha deciso di supportare Axel Bassani, talentuoso pilota italiano impegnato nel Mondiale Superbike. Giovane e determinato, Bassani rappresenta perfettamente i valori di OMK, basati sulla crescita e sull’innovazione proiettata al futuro.

Quest’anno il pilota veneto sarà in sella alla nuovissima Bimota KB988, una moto che segna il ritorno dello storico marchio italiano nel mondo delle competizioni. Il debutto stagionale è già avvenuto in Australia, mentre cresce l’attesa per le tappe italiane di Cremona (2-4 maggio) e Misano Adriatico (13-15 giugno), appuntamenti imperdibili per gli appassionati delle due ruote.