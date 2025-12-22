Divieto di pesca a Rivalta, dalle minoranze dubbi su procedure e autorizzazioni

RIVALTA (Rodigo) – Non convincono i consiglieri comunali di “Destinazione Comune” e di “Guardiamo Avanti” di Rodigo alcune parti del regolamento per l’utilizzo delle sponde del fiume a Rivalta sul Mincio da poco approvato in consiglio comunale. A tal proposito hanno inviato al sindaco una interrogazione relativa al divieto di pesca introdotto con il regolamento di polizia urbana che il consiglio comunale ha approvato a novembre. A loro, infatti, non risultava che in occasione della votazione il comandante della polizia locale avesse relazionato sull’introduzione del comma specifico. Sia Maurizio Bulgarelli sia Francesca Cavicchini, per Destinazione Comune, sia Gianluca Cremona, per Guardiamo Avanti, hanno verificato sui verbali ed effettivamente così è stato. In occasione dell’ultimo consiglio di mercoledì hanno chiesto quindi chiarimenti al sindaco, Gianni Grassi, il quale ha rivendicato la paternità della modifica giustificandola con il fatto che il comportamento di alcuni pescatori contrasta con una fruizione ottimale dell’area. Dinanzi alla risposta del primo cittadino hanno, quindi preannunciato come minoranze la propria intenzione di chiedere un approfondimento. «Dal momento – spiega Bulgarelli- che ne nella bozza del verbale messa a disposizione dei consiglieri prima della votazione e nemmeno nel verbale di delibera si citava esplicitamente il punto in oggetto sebbene sia stato introdotto come modifica in occasione dell’ultima revisione del regolamento approvata dal Consiglio Comunale come gruppi di minoranza siamo a chiedere ulteriori approfondimenti». Nello specifico i consiglieri d’opposizione chiedono se sono state fatte le necessarie richieste di congruità agli enti competenti (Regione Lombardia, Provincia di Mantova e Parco del Mincio) in merito all’introduzione del comma che vieta espressamente di esercitare l’attività di pesca, in qualsiasi forma, nelle acque del fiume Mincio, in area Corte Mincio della frazione di Rivalta.