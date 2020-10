Post sisma, sciolto il nodo delle assunzioni di personale

MANTOVA – Passa in commissione bilancio del Senato l’emendamento 57.1 con cui diventano possibili le assunzioni a tempo indeterminato anche per quanto riguarda il personale dedicato alla ricostruzione del sisma 2012.

«Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione – recita ora il testo dell’articolo emendato – a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 75 del 25 maggio 2017, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione».

Da parte del parlamentare pentastellato Alberto Zolezzi c’è soddisfazione perchè «l’approvazione di questo emendamento è fondamentale: consentirà infatti di tenere sul territorio il personale competente fino alla fine della ricostruzione. Si eviteranno così fughe legate all’incertezza normativa. Stiamo andando – conclude l’esponente mantovano del Movimento Cinque Stelle – verso una struttura permanente per la ricostruzione». (nico)