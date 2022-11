Fratelli d’Italia torna a riunirsi e getta le basi dell’attività

MANTOVA E’ tornato a riunirsi il circolo di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” di Mantova, presieduto da Luca De Marchi e suggellato dal caloroso saluto della senatrice Isabella Rauti, appena nominata sottosegretario al ministero della Difesa. Nel corso dei lavori, moderati dallo stesso capogruppo cittadino, sono state gettate le basi per un’approfondita analisi delle problematiche che nei prossimi mesi interesseranno la città. Approfondite ed elaborate le tematiche di interesse politico ed amministrativo, mettendo a fuoco temi come la sicurezza, la viabilità («il sottopasso della stazione ferroviaria che vogliono realizzare è qualcosa che sfiora l’assurdo») e la tutela del centro storico, «sempre più insofferente anche a causa di decisioni che spingono i visitatori verso altri lidi…». Prevista, infine, l’imminente organizzazione di un banchetto per il tesseramento. (ma.vin)