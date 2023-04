Fondazione Sabbioneta Heritage: dalla Regione l’ok definitivo

SABBIONETA – Fondazione Sabbioneta Heritage: c’è l’ok definitivo della Regione. Il 21 aprile al protocollo generale del Comune è arrivata la comunicazione del segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia, con la quale ha confermato che la commissione regionale per il patrimonio ha esaminato e deliberato sull’autorizzazione alla concessione in uso dei complessi monumentali della cittadina gonzaghesca alla Fondazione, ovvero Palazzo Giardino, la Galleria degli Antichi, l’Armeria e il giardino rinascimentale, il Teatro all’Antica, Palazzo Ducale, Palazzo del Cavalleggero e tutti i beni mobili di pertinenza (cioè tutto quello che c’è dentro).

La commissione si è espressa a favore, dando indicazione però di prevedere una clausola che garantisca al Comune la possibilità di revocare immediatamente l’atto di concessione in caso di mancato rispetto degli obblighi conservativi del patrimonio previsti dalla legge. Questo per garantire la massima tutela al Comune, che di fatto è il proprietario.

La proposta avanzata da Comune e Fondazione era di una cessione ventennale. In attesa che venga formalizzata l’esecutività del provvedimento, la giunta ha già disposto la proroga di due mesi della concessione temporanea che aveva disposto a inizio anno a favore della Fondazione, per il periodo gennaio-aprile. Proroga che potrà comunque essere abbreviata se i passaggi burocratici dovessero essere espletati in tempi minori. La deliberazione ha ottenuto l’unanimità dei votanti.

Il presidente della Fondazione Gianni Fava e il sindaco Marco Pasquali assicurano che il consiglio comunale di Sabbioneta provvederà alle parti di sua competenza entro il mese di maggio ed esprimono la loro piena soddisfazione: «Ora si potrà lavorare concretamente a una programmazione per i prossimi vent’anni, i cui risultati potranno essere misurati concretamente nel tempo. Immaginavamo che sarebbe stato un percorso lungo e complesso, ma alla fine gli enti superiori ci hanno dato ragione. La Fondazione Sabbioneta Heritage sarà lo strumento innovativo che assicurerà più promozione e sviluppo per il sito Unesco».