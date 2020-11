Furto di cosmetici al Tigotà di Ostiglia: i carabinieri denunciano una donna di 58 anni

OSTIGLIA – Aveva effettuato tranquillamente la propria spesa ma poi, inspiegabilmente, aveva pensato di nascondere altra merce nella borsetta ma è stata individuata e denunciata: i carabinieri della stazione di Ostiglia hanno denunciato una 58enne per furto di cosmetici avvenuto all’interno del negozio Tigotà posto in fregio alla provinciale.

La donna, dopo aver regolarmente pagato altri prodotti, nell’oltrepassare le linee di cassa faceva scattare l’allarme antitaccheggio. Insospettiti gli addetti al punto vendita contattavano i Carabinieri che, al loro arrivo, si facevano consegnare alcuni cosmetici, dal valore di pochi euro, che la donna aveva cercato di occultare. Restituito il maltolto, la donna veniva identificata e deferita all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Resta lo sconcerto per il fatto che la donna sia andata a cacciarsi nei guai per un furto il cui “bottino” era davvero di valore irrisorio.