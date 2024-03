Nuova MT-09, libera il tuo lato oscuro

Dall’unione di intelligenza ed eleganza, la nuova generazione offre una guida ancora più emozionante e adrenalina pura

MANTOVA – Dieci anni fa Yamaha ha presentato una moto che avrebbe cambiato il corso della storia, segnando l’inizio di un nuovo capitolo rivoluzionario non solo nel mondo Yamaha, ma anche in quello delle moto. Ora, l’MT-09 raggiunge nuovi livelli di oscurità. Dall’unione di intelligenza ed eleganza, la nuova generazione offre una guida ancora più emozionante e adrenalina pura, con uno stile aggressivo e accattivante con specifiche di qualità superiore e tecnologie all’avanguardia. Con il DNA tipico del concetto “Dark Side of Japan”, il nuovo look aggressivo della MT-09 è progettato per amplificare la sensazione dell’inconfondibile accelerazione ricca di coppia de motore CP3. Seguendo la filosofia “less is more”, ogni dettaglio è destinato a rafforzare lo stile aggressivo della MT-09. Il telaio agile e compatto garantisce una guida estremamente maneggevole, mentre la posizione di guida ridefinita offre la migliore esperienza della gamma Hyper Naked. La tecnologia di livello superiore migliora ulteriormente l’esperienza di guida, inclusi i sistemi di assistenza per l’inclinazione del pilota, modalità di guida personalizzabili e un nuovissimo cruscotto TFT a colori con connettività per smartphone e navigazione.

Scocca completamente nuova e stile aggressivo

In linea con la pura filosofia “less is more”, lo stile Hyper Naked di nuova generazione porta la MT-09 a un livello superiore con una scocca aggressiva ma minimalista. Il nuovo faro a LED bi-funzionale è ora incluso in una scocca, creando un rapporto più compatto e unificato con il nuovo serbatoio del carburante, che offre una posizione di guida più attiva e leggermente inclinata in avanti, pur mantenendo l’estetica accattivante tipica delle MT.

Una posizione di guida più dominante

Il modello MT-09 è famoso per l’agilità e la stabilità che permette al pilota di sentirsi tutt’uno con la moto, con una maggiore libertà di movimento per i diversi stili di guida. Per ottenere questo risultato, la posizione del manubrio è ora più bassa e dispone di due posizioni, mentre le pedane pilota dal nuovo design sono regolabili. La nuova sella progettata in due parti amplifica ulteriormente la sensazione di libertà durante la guida.

Cambio rapido di terza generazione

La MT-09 è equipaggiata con il sistema di cambio rapido di terza generazione e offre due impostazioni diverse. L’impostazione “1” consente cambi marcia fluidi in accelerazione e scalate in decelerazione. L’impostazione “2” migliora la guida, consentendo di scalare senza usare la frizione a una marcia inferiore o inserire una marcia superiore, in modo da poterla utilizzare in una gamma più ampia di situazioni. Per mantenere una sensazione di guida più naturale, il sistema di cambio elettronico di terza generazione non funzionerà in determinate situazioni in cui i regimi del motore sono estremamente bassi o alti e anche quando la moto non sta accelerando né decelerando.

Ultimo motore CP3 EU5+ da 890 cc

L’iconico motore a 3 cilindri raffreddato a liquido è leggero, rapido, potente e offre una coppia generosa a basso regime di giri. L’armonia acustica che deriva da una combinazione del sound di aspirazione e della nota dello scarico conferisce al CP3 il suo noto ruggito, che aumenta la sensazione di accelerazione. Gli iniettori aumentano l’efficienza della combustione, mentre i rapporti di trasmissione ottimizzati e la sofisticata frizione antisaltellamento (A&S) si uniscono all’elevata potenza del motore omologato EU5.