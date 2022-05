Vinto il bando: via l’eternit dal tetto della Torre civica di Castellucchio

CASTELLUCCHIO – Castellucchio Presto interventi sulla Torre civica di Catellucchio: il Comune ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia che permetterà la rimozione dell’attuale tetto – in eternit – e la sistemazione della scala di accesso al vano “campanario”. Con questo intervento si conclude così il piano di smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà dell’Ente voluto dall’amministrazione comunale.

Sono due i lavori previsti dal progetto di sistemazione della Torre civica recentemente finanziati da Regione Lombardia e che permetteranno al Comune di Castellucchio di intervenire anche su questo importante edificio del paese carico di storia. «É un progetto – spiega il sindaco Romano Monicelli – che prevede la rimozione del tetto in eternit con successiva sostituzione con un’altra copertura in lamiera e finitura in coppi».

I lavori non si limitano, però a questo: grazie al finanziamento regionale, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire anche sulla scala di accesso al vano “campanario” dello storico edificio, «l’ultimo della torre a cui, grazie a questo intervento, si potrà accedere in sicurezza per vedere la panoramica di Castellucchio», spiega il primo cittadino.

Un intervento, insomma, importante non solo sul piano della sicurezza ma che chiude tutta una serie di opere realizzate negli ultimi anno dal Comune sul territorio: «Abbiamo così completato il piano di smaltimento dell’amianto dagli edifici comunali fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale – spiega ancora Monicelli – ed abbiamo concluso degnamente il recupero del nostro bel “Borgo Antico” sul quale abbiamo in corso di legislatura investito circa 350mila euro, interamente ottenuti grazie a ricerca di finanziamenti, per il recupero dei rustici annessi alla torre e del “Palazzo della sicurezza” che ospita già la polizia locale e a breve ospiterà l9a Protezione Civile».