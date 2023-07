Ciclismo femminile: Rodigo incorona l’allieva Franceschini. Sambi e Cocca in festa tra le Esordienti

Rodigo Il ciclismo giovanile femminile conferma a Rodigo tutto il proprio fascino e la propria capacità di entusiasmare gli sportivi. Ieri mattina in occasione della 2ª prova del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio”, valido anche quale 18ª tappa del “Trofeo Rosa”, un’ottantina di Allieve e una settantina di Esordienti hanno proposto numeri di grande livello tecnico. Al termine delle due gare anche il movimento virgiliano ha avuto modo di gioire: tra le Allieve Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po si è piazzata al 5° posto mentre tra le Esordienti del 2° anno Irene Ferrari, sempre del team della presidente Barbara Bodini, si è piazzata terza. Grazie a questo podio la giovane atleta virgiliana è divenuta la leader di categoria del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio”. Perfetta sotto ogni minimo aspetto la macchina organizzativa predisposta dal Vc Rodigo che ha potuto contare sulla collaborazione del Comune e del Comitato provinciale Fci. Prima del via della prova delle Allieve, si è svolto un momento significativo grazie a Padre Luigi Marcolongo che ha proposto una propria riflessione e poi ha benedetto le atlete e il pubblico presente. Sul piano agonistico, dopo una fase iniziale di studio, le Allieve, che hanno percorso per 12 volte un circuito di 4,800 km, hanno iniziato a proporre la tradizionale girandola delle fughe. Fughe sempre controllate dal gruppo che però a tre giri dal termine non è riuscito a tenere nei ranghi Giulia Franceschini del Calderara Stm Riduttori, che ha allungato il passo, e si è presentata solitaria sul rettilineo d’arrivo con un vantaggio di 17’’ sul gruppo delle inseguitrici, capitanato da Rebecca Fiscarelli del Cicli Fiorin. La seconda prova ha riprodotto il medesimo copione, con Jolanda Sambi del Calderara Stm Riduttori che ha preso il largo a 3 giri dal termine, sei quelli completati, e si è presentata sul rettilineo d’arrivo con una manciata di secondi nei riguardi della campionessa italiana Anna Bonassi della Mazzano, mentre Irene Ferrari si è aggiudicata lo sprint per il 3° posto. Tra le Esordienti del 1° anno il successo è andato a Emma Cocca della Mazzano. (b)