“Grazie in festa” porta gli scrittori nel borgo

CURTATONE Il borgo di Grazie, uno dei più “Belli d’Italia” torna a vivere, come da tradizione, per il mese mariano. Un periodo che quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare principalmente ai giovani con “Grazie in festa”, la manifestazione giunta alla sua seconda edizione che porta gli scrittori a contatto diretto con i più giovani lettori. L’appuntamento è per il 12, 13 e 14 maggio.

«Siamo pronti per la seconda edizione di questa manifestazione – ha esordito il vicesindaco Federico Longhi illustrando il programma di “Grazie in festa”, ieri mattina a Corte Spagnola -. Questo è un altro modo per ripartire con Grazie e per rimarcare la nostra volontà di rendere il borgo vivo tutto l’anno». Un obiettivo che nel mese di maggio vedrà Grazie diventare la “patria” della lettura e delle letteratura con una lunga serie di incontri e laboratori per i giovani – ma non solo – che potranno incontrare i loro autori preferiti in un contesto tanto unico quanto suggestivo quale il borgo. «Il maggio graziolese – ha aggiunto a tale proposito il consigliere delegato alla cultura Federico Crivelli – da qualche anno ha assunto questa connotazione letteraria anche grazie alla collaborazione con “Libriamoci” e le volontarie di “Che storia”. Il nostro obiettivo – ha proseguito – è di organizzare questo evento in modo sempre più professionale».

A predisporre il ricco cartellone di eventi letterari l’ufficio cultura e servizi alla persona del Comune con Medina Parmigiani, referente del gruppo “Che storia”, progetto nato nel 2019 con lo scopo di portare la biblioteche nelle scuole per avvicinare i giovani alla lettura. Progetto che ha gettato le basi di “Grazie in festa”: «tutto nacque quando una bambina ci chiese di se si fosse potuto conoscere uno scrittore dal vero – spiega Parmigiani -. Da lì l’idea di organizzare incontri con gli autori». Un’idea ben presto diventata realtà e che quest’anno sarà riproposta per la seconda edizione con scrittori provenienti da tutta Italia. Tra questi Daniele Aristarco, Angelo Mozzillo, Sara Magnoli e Teo Benedetti.

Un evento reso possibile anche dalla stretta collaborazione con la Rete Bibliotecaria Mantovana e la libreria Centroscuola, sponsor della manifestazione.

A fare da cornice agli incontri letterari non mancheranno poi tante altre attività dedicate ai più piccoli: la Pro Loco di Curtatone proporrà, infatti, il “Gessetto giovani” (sabato 13 maggio) e la “Festa degli aquiloni” (domenica 14 maggio). A questi eventi si aggiunge, sempre sabato 13 maggio, la “Junior run”, una corsa per bambini e famiglie attraverso le vie del borgo organizzata dal Club Super Marathon Italia.

La prenotazione agli eventi si apriranno il 26 aprile: il programma completo si può consultare sul sito web del Comune.

Valentina Gambini