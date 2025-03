I.N. Studio Stampa Colori e fantasia per le stampe su qualsiasi supporto

L’azienda protagonista anche in occasione della tappa del Giro d’Italia con il proprio stand

Al lavoro sia per privati che per aziende: si possono scegliere indumenti o altri materiali

CASTIGLIONE – Istantanee da fissare, per sempre, anche su tessuti ed oggetti. Per un ricordo, una ricorrenza, un evento, un regalo, un allestimento, e ovviamente senza dimenticare un’occasione speciale. Così, per lasciare il segno.

Fondata nel 2019 a Castiglione, I.N. STUDIO STAMPA è un’azienda specializzata nella personalizzazione di abbigliamento, merchandising e materiale pubblicitario. Con un raggio d’azione che copre l’intero territorio mantovano e le province limitrofe, vanta anche una clientela fidelizzata in altre zone d’Italia ed all’estero. L’attività, con ufficio in via Battisti, è suddivisa in due principali aree di servizio. Da una parte il B2C, ovvero la possibilità per i privati di stampare digitalmente su t-shirt ed abbigliamento, con l’opportunità di personalizzazione diretta tramite la modalità “e-commerce” presente sul portale web (www.instudiostampa.it), lanciato lo scorso anno, e già protagonista di oltre 17mila ordini da quando è stato attivato online. Dall’altra parte, impegno nel B2B, con la collaborazione con piccole e grandi aziende, creator e società sportive, per la fornitura di abbigliamento da lavoro, divise, merchandising e private label di alta qualità.

Per il player di stampa e grafica con sede nel capoluogo aloisiano, l’utilizzo esclusivo di tecnologie e processi in-printing all’avanguardia come la DTG-Direct to Garment, cioè la stampa diretta su tessuto, ideale per dettagli complessi e colori brillanti; la DTF-Direct to Film, perfetta per stampe versatili e resistenti su diversi materiali; il transfer termoadesivo digitale, ottima soluzione per personalizzazioni su misura, con colori vivaci e durata elevata.

Con gli esperti di I.N. STUDIO STAMPA, non solo abbigliamento, ma a disposizione anche una vasta gamma di soluzioni per la comunicazione visiva, come banner pubblicitari, adesivi per vetrofanie e flotte aziendali, roll-up e molto altro. I processi produttivi sono tutti accompagnati da certificazioni Innobella Textile e OEKO-TEX®, e garantiscono qualità e resistenza ai lavaggi, rispettando alti standard etici ed ambientali.

L’azienda I.N. STUDIO STAMPA è stata in prima linea anche in occasione della tappa del Giro d’Italia con partenza da Piazza San Luigi di Castiglione. Per la cronometro della Corsa Rosa, con traguardo sul lungolago di Desenzano, l’attività è stata fornitore ufficiale, con il punto vendita interamente allestito a tema per il passaggio della carovana Rcs.

Per un servizio professionale, rapido e su misura, I.N. STUDIO STAMPA ti offre innovazione e qualità nella brandizzazione di abbigliamento e Merchandising che hai sempre cercato. Personalizza, stampa e indossa.