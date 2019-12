Oltre 4mila persone al presepe vivente degli Scout di Asola

ASOLA – Grande partecipazione anche quest’anno al presepe vivente della cittadina del Chiese. Più di 4mila persone, infatti, in soli tre giorni di apertura hanno visitato l’emozionante rievocazione religiosa realizzata all’interno del parco di palazzo Terzi dal gruppo Scout “Asola 1” e dal Masci Movimento adulti scout cattolici, che ha regalato forti emozioni a grandi e piccini che hanno raggiunto il centro storico asolano. L’ingresso del parco si trova in piazza Mangeri, la grande piazza del mercato, tra la biblioteca comunale e l’ex teatro sociale. La particolarità del presepio vivente è proprio il luogo in cui è allestito, ovvero il giardino all’inglese del parco di palazzo Terzi, suggestiva cornice ottocentesca con una fitta vegetazione, piante secolari e un piccolo laghetto.Aperto dalle ore 17 alle ore 22, il presepe vivente, arrivato ormai alla sua 28esima edizione, è stato inserito negli eventi tradizionali del paese. L’atmosfera fiabesca di parco Terzi, con i suoi alberi secolari, le luci incantevoli, il ruscello e la ghiacciaia con la natività, ha aperto le sue porte al numeroso pubblico accorso anche dai paesi limitrofi per vedere il presepe vivente. Le novità di quest’anno dell’allestimento sono state alcune nuove strutture e il cambio del percorso dei visitatori per potere, così, preservare al meglio la bellezza del paesaggio. (p.)