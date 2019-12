Calcio Prima Categoria – Baratti: “Serenissima in credito con la fortuna”

Roncoferraro La Serenissima ha concluso il girone d’andata pareggiando 1-1 il confronto interno con il Suzzara: sono 24 i punti racimolati dalla squadra guidata da Michele Baratti, che le valgono la quinta posizione alle spalle proprio dei bianconeri. Alla ripresa del campionato, domenica 12 gennaio, il team di Roncoferraro ospiterà la Castenedolese. «Qualche punto in più l’avremmo meritato – spiega mister Baratti – a parte la partita col Pralboino, che abbiamo meritato di perdere, nelle altre quattordici abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela alla pari con tutti. Qualche pareggio poteva essere una vittoria, insomma abbiamo lasciato per strada quattro-cinque punti che ci avrebbero fatto comodo per avvicinare la quota salvezza, primo traguardo da raggiungere. Cercheremo di fare meglio nel girone di ritorno, senza dimenticare che siamo una neopromossa al cospetto di società blasonate: restare in categoria è l’obiettivo primario, raggiunto quello vedremo dove saremo posizionati e se sarà possibile puntare a qualcosa di più». Ma ci vorrà anche un po’ di fortuna e quest’anno, finora, la Serenissima non ne ha avuta molta. «Se nella passata stagione in Seconda tutto è andato per il verso giusto – ricorda Baratti – in questa siamo stati perseguitati dalla sfortuna. Parlano chiaro, in tal senso, i gravi infortuni occorsi a Bernabeni, Maran e Tomasello. Durante questa sosta conto di recuperare Girelli, che ha avuto un problema a una spalla. La società comunque è corsa ai ripari ed è stato molto importante il recente acquisto di Omorogieva».

Durante la sosta non è stata programmata alcuna amichevole, ma soltanto una partitella in famiglia contro la Juniores.