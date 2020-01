Calcio Juniores Regionale B – Impresa Castellana. Sportin secondo

Mantova L’impresa della giornata la mette a segno la Castellana, che manda al tappeto l’ex capolista: i ragazzi di Mantovani (reti di Stradiotti e Nodari), piegano i gardesani, che scivolano addirittura al terzo posto per il contemporaneo successo dello Sporting Club, bravo a sbarazzarsi di un arcigno Psg, rimasto in partita sin quasi alla fine, nei minuti finali. Vantaggio goitese al 44’ con Dall’Acqua, he raddoppia all’82’. Tris all’85’ di Trentini. Lazzari accorcia per i cremonesi al 92’, ultimo sigillo ancora di Trentini cinque minuti dopo il 90’.

La Poggese sfrutta il cambio in panchina (arrivano Bombarda e Civolani) per cogliere la seconda vittoria in questo campionato: i biancazzurri espugnano il terreno di gioco del Nuvolera Montichiari con una prestazione magistrale. Nel primo tempo Poggese già in vantaggio al 4’: Ibrahimi semina il panico sulla fascia destra e mette in mezzo per Zarouk, che insacca. Alla ricerca del raddoppio gli ospiti trovano lo 0-2 al 40’ grazie allo stesso Ibrahimi, che mette in rete, alle spalle di Guerrini, con un fendente dal vertice alto dell’area. Nella ripesa Zarouk fissa lo 0-3. E le chance di salvezza tornano a salire.

Il derby mantovano di giornata, invece, lo vince il Gonzaga, che a sorpresa espugna il campo dell’Asola e si guadagna tre punticini d’oro per la corsa salvezza. A decidere l’incontro un calcio di rigore trasformato da Bousbaa. Nel secondo tempo l’Asola prova a reagire, ma senza grande fortuna.

L’Asola perde e il Suzzara, che era stato scavalcato al quinto posto dalla squadra di Vighi, la scorsa settimana dopo il recupero dell’ultima di andata, batte la Castenedolese e opera il controsorpasso sui biancorossi. Pacilli e Laou in 20’ risolvono la pratica.

Pesante sconfitta per il San Lazzaro, che non demerita, ma si deve arrendere alla capolista Sported Maris, più cinica nelle conclusioni. Alla fine per la compagine di mister Jacopetti trova la via della rete solamente Popescu.

RISULTATI

Castelverde-Ghedi 0-0

Vighenzi-Castellana 1-2

Suzzara-Castenedolese 2-1

Asola-Gonzaga 0-1

Sporting Club-Psg 4-1

Torrazzo-Pieve 2-2

Montichiari-Poggese 0-3

Sported Maris-San Lazzaro 4-1

CLASSIFICA

Sported M. 40

Sporting 39

Vighenzi 37

Castellana 35

Suzzara 26

Asola 25

Ghedi 24

Pieve 23

San Lazzaro 22

Castenedolo 18

Montichiari 17

Gonzaga 16

Torrazzo 15

Poggese 12

Psg 8

Castelverde 5