Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti chiude la regular season col Südtirol

Castel Goffredo I Campionati Italiani di Cagliari sono terminati sabato e, a distanza di due giorni, oggi è già tempo di pensare nuovamente al campionato di serie A1 femminile. La settima e ultima giornata di ritorno inizia stasera alle ore 18.30 con la sfida fra la Brunetti Castel Goffredo e l’ASV Südtirol, affidata alla direzione di Renzo Bertotto. Le mantovane sono da settimane già certe del primo posto al termine della regular season e anche le bolzanine andranno ai play off, ma hanno l’obiettivo di difendere il secondo posto dall’attacco della PaninoLab Bagnolese. Poi domani (ore 18), sempre al PalaMazzi, andrà in scena la Supercoppa tra Brunetti e PaninoLab. Le altre due gare di A1 saranno sabato 1 marzo alle 19 fra il Muravera, a caccia della salvezza, e la Bagnolese e domenica 2 alle 15 fra il Prato e il Norbello, vero e proprio spareggio per l’accesso alle semifinali scudetto. Riposerà il Quattro Mori. Il programma sarà intenso, perché si aggiungeranno mercoledì 29 alle 18 il recupero del secondo turno di ritorno fra il Quattro Mori Cagliari e il Südtirol e venerdì 31 alle 18 quello del terzo turno fra le sarde e la Bagnolese.

In classifica comanda la Brunetti Castel Goffredo con 20 punti, davanti al Südtirol con 13, alla Bagnolese con 11, a CIATT Prato e Norbello con 9 e a Quattro Mori e Muravera con 6. Castel Goffredo, Prato, Norbello e Muravera hanno una partita in meno e TT Südtirol, Bagnolese e il Quattro Mori due in meno.