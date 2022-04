Pallavolo serie C – Cavallari: “Asolaremedello, la B frutto di un grande collettivo”

Asola La promozione in serie B era l’obiettivo per l’Asolaremedello. E sabato la squadra di Ghitti e Mutti è riuscita a centrarla, avendo piegato allo Schiantarelli per 3-1 il Vittorio Veneto, staccato di otto lunghezze (ora 11). «La stagione regolare non si è ancora conclusa – spiega il presidente Nicola Cavallari – Onoreremo sino all’ultimo il torneo, impegnandoci in tutte le restanti gare per una questione di rispetto verso le altre squadre. Disputeremo a che la tornata per lo scudetto di C. Puntavamo a salire di categoria sin da quando con Remedello abbiamo unito le forze. Abbiamo una buona base per disputare la serie B e mantenere la categoria, ma dovremo valutare la disponibilità degli atleti. Asola non è la prima volta che matura esperienze in un torneo nazionale. Per quanto concerne la gara di sabato con il Vittorio Veneto, abbiamo affrontato una compagine ottima in difesa, muro e attacco. Nel primo set si è infortunato Fellini ma ha stretto i denti, ha giocato ed è risultato determinante nel quarto parziale. Ottimo anche Fabbro, ma la vittoria è frutto del collettivo. Nell’ultimo set eravamo sotto 8-4, poi in vantaggio 19-14 siamo stati raggiunti, ma siamo riusciti lo stesso a farcela col decisivo punto di Fellini e abbiamo potuto festeggiare la promozione in B. Un plauso al Vittorio Veneto che ha fatto la sua gara e ci ha complicato la vita».